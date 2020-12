A partir d’aujourd’hui, le Comité de bassin pour l’emploi Marennes-Oléron, en partenariat avec Pôle emploi, organise une semaine d’information sur les métiers et formations d’infirmiers, aides-soignants et assistants de vie. Des métiers en tension qui manquent de main d’œuvre qualifiée. Pourtant, les besoins sont importants et croissants sur le territoire, comme le souligne Sylvie Briès, directrice du Comité de bassin d’emploi Marennes-Oléron :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/cobemo-1.mp3 Mais il faudrait rendre ces métiers plus attractifs en termes de conditions de travail et de rémunération selon Sylvie Briès :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/cobemo-2.mp3 Trois sessions d’informations en visioconférence sont prévues ce lundi, puis jeudi et vendredi avec des professionnels du secteur et des organismes de formation. Les inscriptions se font au 05 79 86 01 50.