L’opération solidaire des boîtes de Noël pour les plus démunis prend de l’ampleur partout en France. En Charente-Maritime, c’est un peu plus poussif, mais des initiatives se mettent en place pour promouvoir ce mouvement citoyen. C’est le cas à Marennes, mais aussi à Rochefort ou dans l’agglomération de La Rochelle. La Châtelaillonnaise Véronique Prouteau se mobilise depuis quelques jours pour mettre en place des points de dépôts afin de collecter un maximum de boîtes. Elle nous parle de son engagement :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/boites-1.mp3 Une belle initiative pour cette maman de quatre enfants qui nous explique le principe des boîtes de Noël :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/boites-2.mp3 Véronique Prouteau qui a mis en ligne un tuto sur sa page Facebook « veronikatornade ». Toutes les boîtes collectées seront remises à des associations locales d’aide aux plus démunis pour une distribution quelques jours avant Noël.