La défaite de La Rochelle à Lyon samedi soir. Les Maritimes se sont inclinés à l’extérieur sur le score de 22 à 18, à l’issue de cette 11e journée de Top 14. Toutefois, les Rochelais n’ont pas démérité et sont repartis avec le point de bonus défensif, après un jeu équilibré et de belles actions. Le premier de la saison pour les Jaune et noir. De surcroît chez un prétendant aux phases finales. Ce qui leur assure de conserver la tête du classement, avant d’attaquer la coupe d’Europe cette semaine.