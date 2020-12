Scène ouverte avec le groupe « Atlantis » de Rochefort.

Le groupe Atlantis a été crée en mars 2013. Il est composé de 16 musiciens qui proposent un répertoire de variété internationale sur des thèmes festifs et interactifs. Du rock, du funk, du reggae, des tubes anciens et ceux du moment… et cette année du disco, et même un Gospel ! A ce jour, 205 concerts ont été réalisés, soit 34 concerts en moyenne par an depuis 2014.

https://www.facebook.com/Atlantis-Musique-501365193673088/?ref=page_internalquotidien