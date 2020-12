L’appel d’urgence des parlementaires de Charente-Maritime en faveur des gérants de cafés et restaurants du département. Les cinq députés et trois sénateurs interpellent le Premier ministre Jean Castex dans un courrier commun. Ils l’exhortent à prononcer leur réouverture dans les plus brefs délais, par dérogation au préfet. Dans le meilleur des cas à partir du 15 décembre. D’autant que la situation sanitaire s’améliore en Charente-Maritime. Les parlementaires redoutent en effet que de nombreux professionnels aient du mal à se remettre de ce second confinement, s’ils ne peuvent pas rouvrir leurs établissements rapidement.