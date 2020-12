Le coup d’envoi aujourd’hui du Téléthon. Une 34e édition parrainée par le chanteur Matt Pokora, qui va se dérouler cette année dans des conditions particulières, covid oblige. Les animations locales habituelles ont dû être annulées ou adaptées. Il y en aura environ 80 en Charente-Maritime, moitié moins que d’ordinaire. On écoute Christian Cabanel, coordinateur du Téléthon en Charente-Maritime :

Un Téléthon réduit donc. L’évènement, qui se déroule aujourd’hui et demain, est à suivre à la télévision et sur les réseaux sociaux. Pour faire un don rapide et simple, vous pouvez composer le 3637. L’an dernier, 320 000 euros avaient été collectés sur le terrain dans notre département.