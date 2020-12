Une intersyndicale CGT, FO, FSU et SUD appelle à deux nouvelles manifestations demain. A 14h place de Verdun à La Rochelle, et à 14h30 devant le palais de justice de Saintes. Malgré une réécriture de l’article 24 qui cristallise toutes les tensions, elle exige le retrait du projet de loi qui doit repasser en 2e lecture au Sénat en janvier. Samedi dernier, plus de 2 500 personnes se sont mobilisées dans le département. A noter qu’un 3e rassemblement citoyen est prévu à 11h place Colbert à Rochefort.