Le lancement hier d’une plateforme de rénovation énergétique sur le territoire de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique. Ça s’appelle Cara Rénov’. Il s’agit d’un nouveau service public gratuit destiné aux particuliers qui souhaitent rénover et améliorer la performance énergétique de leurs logements. Elle fonctionne comme un guichet unique qui délivre des conseils techniques et des infos sur les aides financières, mais aussi des noms de professionnels qualifiés RGE Reconnu garant de l’environnement. L’objectif étant de simplifier les démarches pour mener à bien son projet. On écoute le président de la CARA Vincent Barraud :

Sur les 77 000 logements que compte le territoire de la CARA, 47% ont été construits avant 1975. C’est dire si l’enjeu écologique de cette plateforme est important. Françoise Fribourg, vice-présidente en charge de la protection de l’environnement :

A noter que deux conseillers énergie de la CARA sont pleinement engagés dans ce dispositif et sont disponibles aux heures d’ouverture de la collectivité au siège à Royan.