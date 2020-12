La Communauté de communes et quatre communes partenaires (Marennes, Bourcefranc, Le Gua et Saint-Sornin) viennent d’activer trois pages sur le réseau social pour proposer aux commerçants et artisans locaux une vitrine digitale afin de faire connaître leurs produits et services. Une manière de mieux passer le cap de la crise sanitaire et de leur offrir de la visibilité. Les inscriptions se font sur le site commercesbassindemarennes.com