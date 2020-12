A Surgères, le chef Alexandre Lachaumette vient de prendre une décision radicale. Alors que les restaurants sont encore contraints à la fermeture au moins jusqu’au 20 janvier, lui a décidé de ne plus assurer de service en salle. Une salle où il a aménagé un comptoir pour vendre des plats à emporter qu’il servait auparavant à table. Ce 2e confinement a été pour lui la goutte d’eau de trop. Alexandre Lachaumette :

Alexandre Lachaumette a vécu cette transformation comme une opportunité de pouvoir continuer à travailler, sinon c’était tout simplement la clé sous la porte :

Un mal pour un bien finalement pour Alexandre qui s’est fait une raison :

Et le bilan est déjà positif pour Alexandre Lachaumette qui envisage après le 20 janvier, et selon les conditions sanitaires, de proposer un peu de restauration sur place, sous forme de self, et donc sans service à table. Comble de satisfaction pour le chef, il va se voir décerner pour la 2e fois le titre d’Artisan gourmand jeudi prochain par la Chambre de l’artisanat de la Charente-Maritime.