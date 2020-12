« Je me ferai vacciner sur la place publique s’il le faut ». Déclaration de Françoise Mesnard, maire de Saint-Jean-d’Angély, dans la presse. L’élue, qui est aussi médecin de son état, enjoint vivement la population à se faire vacciner contre la covid-19, dès que le vaccin sera disponible fin 2020-début 2021. Elle critique la posture de méfiance adoptée par près de la moitié des Français qui déclarent ne pas avoir l’intention de se faire vacciner contre le coronavirus, selon un sondage Ipsos. On écoute Françoise Mesnard :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/mesnard-1.mp3 Françoise Mesnard qui se dit prête à se faire vacciner pour montrer l’exemple :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/mesnard-2.mp3 Françoise Mesnard qui appelle les laboratoires à toujours plus de transparence pour rassurer les concitoyens et favoriser la vaccination. Elle indique par ailleurs qu’un centre de vaccination pourra voir le jour à Saint-Jean-d’Angély, comme il y a eu des centres de dépistage de la maladie.