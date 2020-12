Le chirurgien pédophile de Jonzac qui est soupçonné d’avoir fait plus de 300 victimes en 30 ans de carrière. Il est jugé cette semaine pour les viols et agressions sexuelles sur quatre mineures dont deux de ses nièces, et une fillette de six ans qui avait permis l’interpellation de l’accusé en 2017. Joël Le Scouarnec encourt 20 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu jeudi. Le procès, qui aurait dû avoir lieu en mars dernier, avait été suspendu à son deuxième jour d’une audience à huis clos en raison de l’épidémie de covid-19, la veille du confinement.