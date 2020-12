Ils étaient plus d’un millier de manifestants à défiler dans les rues de La Rochelle, et un peu plus de 500 personnes à Saintes. Plusieurs syndicats, associations et partis politiques de gauche entendaient s’opposer au texte adopté mardi en première lecture à l’Assemblée nationale, avant son vote au Sénat en janvier. Ils dénoncent un projet de loi liberticide qui porte atteinte au droit de manifester et d’informer. Ils en demandent le retrait. On écoute Yvonne Gaborit, secrétaire générale de l’union départementale CGT de Charente-Maritime :

Une loi qui divise, et notamment le très controversé article 24 punissant la diffusion d'images de policiers dans une intention malveillante. Yvonne Gaborit :

Yvonne Gaborit qui faisait référence à Michel Zecler, ce producteur parisien victime de violences policières. Les quatre mis en cause ont été mis en examen cette nuit. Deux ont été placés en détention provisoire.