Le dernier bilan de Santé publique France confirme une diminution de la circulation virale dans notre région. Le taux de positivité est repassé sous la barre des 10%. Et l’on note une très forte diminution du taux d’incidence de -38%. Toutefois, la vigilance doit rester de mise selon l’Agence régionale de santé, d’autant plus à l’approche des fêtes de fin d’année et de l’allègement des mesures, car le virus reste actif sur le territoire et continue de faire des victimes.