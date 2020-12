Pendant deux mois, ces animaux ont participé à la préservation de cet espace naturel sensible. L’opération, qui vient de se terminer après deux mois de labeur, s’inscrit dans un projet d’éco-pâturage, porté par la commune et le Conservatoire du littoral. Les précisions de Lucie Alix :

eco patrurage

Le bien-être des animaux a été assuré par une vingtaine de bénévoles spécialement formés. La commune a assuré l’approvisionnement en eau et a procédé à l’installation de panneaux informatifs à l’intention des promeneurs pour le bien-être des animaux.