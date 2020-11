Alors que la plupart des commerces non-essentiels vont rouvrir demain matin, après quatre semaines de fermeture, les deux chambres consulaires de La Rochelle et Rochefort-Saintonge encouragent vivement les habitants à faire preuve de solidarité et à privilégier des achats de proximité. Il en va de la survie de certains petits commerces, déjà en très grande difficulté. D’autant que cette période est cruciale pour beaucoup d’entre eux. C’est ce que nous dit Thierry Hautier, président de la Chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/cci-1.mp3 Thierry Hautier qui, en ces temps de confinement, adresse une pensée et son plein soutien aux gérants de bars, restaurants, discothèques et salles de sport. Des établissements qui vont rester encore à l’arrêt au moins jusqu’au 20 janvier. « Il faut maintenir la pression sur l’Etat », nous dit le président de la CCI de La Rochelle :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/cci-2.mp3