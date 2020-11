L’opération qui démarre aujourd’hui pour trois jours bénéficie sur le territoire du soutien de la Communauté de communes. Face à la pénurie de denrées alimentaires au niveau départemental en raison de la crise sanitaire, la collectivité a mobilisé ses équipes pour prêter main forte aux bénévoles. Soit une soixantaine de volontaires, parmi lesquels des élus, des agents et des associatifs. La collecte se fait sur trois sites : au magasin Lidl de Bourcefranc-le-Chapus, et au centre Leclerc et à l’Intermarché de Marennes.