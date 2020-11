L’appel à la mobilisation demain en Charente-Maritime contre la loi de sécurité globale. Deux rassemblements sont prévus ce samedi à 11h sur le cours des dames à La Rochelle et à 14h devant le palais de justice de Saintes. Plusieurs syndicats, associations et partis politiques de gauche s’opposent au texte adopté mardi en première lecture à l’Assemblée nationale, avant d’être examiné par le Sénat en janvier. Ils dénoncent un projet de loi liberticide qui porte atteinte au droit de manifester, d’informer et à la vie privée. Ils en demandent le retrait.