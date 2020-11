La Rochelle reçoit Brive ce week-end au Stade Marcel-Deflabdre. Un match qui compte pour la 10e journée de Top 14. Après sept victoires en neuf rencontres, les Jaune et noir restent leaders du championnat, tandis que les Brivistes pointent à la 13e et avant-dernière place. Favoris, les Rochelais vont tenter de maintenir le cap et de conserver la tête du classement. Le match, qui était prévu ce soir, a finalement été décalé à demain 18h15.