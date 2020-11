La banque alimentaire de la Charente-Maritime se prépare pour sa grande collecte nationale. L’opération a lieu demain, samedi et dimanche matin. 3700 bénévoles se posteront à la sortie des caisses des grandes et moyennes surfaces pour recueillir les dons des clients dans les 130 magasins partenaires. Objectif cette année : récolter 134 tonnes de denrées alimentaires, soit l’équivalent de 286 800 repas pour venir en aide aux 8500 bénéficiaires du département. L’enjeu est de taille en raison du contexte sanitaire qui a compliqué l’organisation de cette collecte, comme le concède Jacques Méchain qui supervise les opérations :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/collecte-1.mp3 Et la réouverture de tous les commerces samedi matin devrait permettre de favoriser la collecte :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/collecte-2.mp3 La Banque alimentaire attend principalement des dons de conserves, huile, café, pâtes, riz, légumes secs et chocolat.