C’est aujourd’hui la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. A cette occasion, l’association Osez le féminisme 17 se mobilise et appelle à une manifestation à La Rochelle. Une marche partira à 17h de la place de Verdun direction le boulevard de Cognehors pour dénoncer l’augmentation des violences faites aux femmes en France, et notamment des violences conjugales, comme le souligne Marion Pinatel, porte-parole :

On estime qu'une femme sur 10 victimes de violences porte plainte. Et sur ces plaintes, 1 sur 10 aboutit à une condamnation. Ce que déplore Marion Pinatel qui invite à manifester cet après-midi à La Rochelle où des stèles seront déposées le long du parcours en mémoire des 83 victimes de féminicides cette année.