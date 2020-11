La longue attente des commerçants fermés de Charente-Maritime pour cause de confinement. Ils espèrent la réouverture de leurs établissements le plus rapidement possible. Peut-être au plus tôt à la fin de la semaine. Tous attendent avec impatience les déclarations du chef de l’Etat Emmanuel Macron qui s’exprimera à la télévision ce soir à 20h. Alors qu’un allègement des contraintes du confinement semble se dessiner, l’espoir renaît pour Pascale Stransky, présidente des commerçants de Rochefort Action cœur de ville, qui émet toutefois quelques réserves :

Carine Loste, porte-parole du Collectif non-essentiel et coiffeuse à Dolus-d'Oléron, nous fait part également de ses attentes des annonces du Président :

Carine Loste qui se félicite par ailleurs du mouvement de son collectif vendredi dernier qui a rassemblé 250 personnes devant la préfecture de La Rochelle pour réclamer la réouverture des commerces non-essentiels. Mouvement qui a rassemblé 250 professionnels de tout le département.