Le centre hospitalier de Saintes se dote d’un nouvel automate de dépistage de la covid-19. Opérationnel depuis hier, l’appareil permet de sécuriser encore davantage la prise en charge des patients au sein de l’établissement. Jusqu’ici, c’est le laboratoire de l’hôpital qui réalisait plus de 100 tests PCR par jour, mais la direction a souhaité accroître ses capacités et son rythme de dépistage. Les précisions de Lucie Alix :

hop saintes automate

Et le coût pour ce nouvel investissement : 200 000 euros.