C’est aujourd’hui que débute la 36e campagne des Restos du cœur. En Charente-Maritime, les bénévoles des 27 centres de distribution des repas se mobilisent pour délivrer toutes sortes de denrées alimentaires et produits d’hygiène et ainsi venir en aide aux plus démunis. La précarité s’aggrave dans notre département, et la crise sanitaire n’arrange en rien la situation. L’association départementale s’attend à recevoir de nouveaux bénéficiaires.