Quel bilan pour les ostréiculteurs du bassin Marennes-Oléron à la fin de cette année 2020 ? Les producteurs d’huîtres redoutent une baisse importante de leur chiffre d’affaire en raison de la crise sanitaire. Pour ces derniers, les fêtes de Noël et du nouvel an représentent 50 à 70% de leur activité. Mais, avec la fermeture des restaurants qui pourrait être prolongée après le 1er décembre, les perspectives ne sont pas rassurantes pour la profession, puisque le réseau de la restauration représente un tiers de la commercialisation. On écoute Laurent Chiron, président du Groupement qualité huître Marennes-Oléron :

Et d'ailleurs, la vente directe, qui représente aussi un tiers des ventes, tout comme la grande distribution, progresse. Un moindre mal pour Laurent Chiron :

« Le monde ostréicole doit se réadapter à la demande des consommateurs qui évolue avec la crise sanitaire », nous dit Laurent Chiron. Ce dernier qui déplore malgré tout une baisse générale de l'activité ostréicole. Et qui dit baisse de l'activité, dit baisse de l'emploi saisonnier. Toutefois, certains producteurs continuent de recruter. Il ne faut pas hésiter à envoyer sa candidature en prévision d'une éventuelle reprise, et notamment sur la plateforme emploi17.fr