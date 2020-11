Une victoire d’une courte tête hier soir du Stade rochelais face au Racing 92. Les Jaune et noir se sont imposés sur leur terrain 9 à 6, à l’issue de ce match en retard de la 3e journée. Ils conservent ainsi leur invincibilité à domicile et leur place de leader du championnat. Prochaine rencontre vendredi soir avec la réception de Brive, 13e et avant-dernier du classement. Coup d’envoi à 18h30 au stade Marcel-Deflandre.