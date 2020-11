Coronavirus : un nouveau cluster en Charente-Maritime. Et c’est encore un Ehpad qui est touché par une multiplication des cas de covid-19. Celui du Louvois à Bourcefranc-le-Chapus, près de Marennes. 15 personnes y ont été testées positives ce mardi : 12 pensionnaires sur les 46 que compte l’établissement, et 3 membres du personnel soignant. Un résident a été hospitalisé, mais son état de santé n’est pas inquiétant. Des mesures de confinement ont été prises, et la situation est suivie de près par la mairie, la sous-préfecture et l’Agence régionale de santé.