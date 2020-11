Deux voleurs sous les verrous après une série de cambriolages le week-end dernier en centre-ville de La Rochelle. Des faits commis dans des commerces dont les vitrines ont été brisées. Ils s’en sont également pris à trois victimes pour leur dérober leur argent et téléphone sous la menace d’un couteau. Jugés en comparution immédiate, ils ont écopé de 12 et 18 mois de prison ferme. Ils ont été conduits à la maison d’arrêt de Rochefort. Une femme, complice, a été remise en liberté et sera jugée ultérieurement.