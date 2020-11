Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime sont intervenus hier matin peu avant 11h pour une fuite de gaz à Puilboreau, près de La Rochelle. Cela s’est passé au 8 rue du moulin. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Sept riverains ont été évacués par les secours. Une équipe de GRDF s’est rendue sur place pour colmater la fuite.

Et puis à La Rochelle, peu avant 15h hier, une fuite de gaz s’est produite avenue de la capitainerie. En cause : une canalisation perforée suite à des travaux sur la voie publique. 40 personnes ont été évacuées et une confinée durant l’intervention. Une équipe de GRDF s’est rendue sur place.