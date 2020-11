L’association Vent de campagne se mobilise contre le projet éolien de Saint-Georges-du-Bois et Benon. Alors qu’une enquête publique s’ouvre lundi pour un mois, elle entend alerter la population sur les dangers de construction d’un parc de six éoliennes aux portes du marais poitevin, un espace naturel protégé. Elle encourage ainsi les habitants à venir s’exprimer en mairie ou sur internet. Parallèlement, elle a adressé hier un courrier à l’ensemble des élus du conseil municipal qui doivent rendre un avis sur le dossier jeudi prochain. On écoute à ce sujet Olivier Ponza, président de Vent de campagne :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/eolien-st-georges-du-bois.mp3 Olivier Ponza qui déplore un manque d’information et de concertation de la population autour de ce projet. Il envisage d’organiser prochainement des actions pour se faire entendre.