Les commerces dits non-essentiels fermés en raison du confinement se mobilisent en Charente-Maritime. Un collectif vient de se créer sur l’île d’Oléron et appelle à une manifestation vendredi prochain à 14h devant la préfecture de La Rochelle. D’ici là, il compte bien fédérer le plus de professionnels concernés sur l’ensemble du département. A ce jour, plus de 200 membres ont rejoint le Collectif non-essentiel sur sa page Facebook créée à cette occasion. On écoute Carine Loste, coiffeuse à Dolus-d’Oléron et porte-parole :

Carine Loste qui dénonce une mesure inégale et incompréhensible pour ces commerçants qui ont pourtant tout mis en œuvre depuis la sortie du premier confinement :

