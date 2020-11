Alors que la fréquentation reste importante les mercredis et samedis, augmentant les risques de propagation du coronavirus, il sera réorganisé et étendu dès samedi. Plusieurs marchands seront déplacés pour fluidifier la circulation entre les étals et mieux garantir le respect des mesures de sécurité. Il en va de la responsabilité du maire Jean-François Fountaine qui avait appelé la population à ne pas venir en famille et aux heures de pointe. Faute d’avoir été entendu, il a pris de nouvelles dispositions. Il annonce par ailleurs que des mesures de contrôles renforcées seront appliquées sur l’ensemble des marchés.