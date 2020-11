L’évènement Sœurs Jumelles, qui aura lieu en juin prochain à Rochefort, s’apprête à lancer sa plateforme digitale. De quoi donner un avant-goût de la première rencontre entre la musique et l’image. Projet porté par l’actrice et réalisatrice Julie Gayet et qui aurait dû se tenir en juin dernier, mais qui a dû finalement être reporté en raison de la crise sanitaire. Les précisions sur cette nouvelle plateforme avec Lucie Alix :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/soeurs-jumelles-plateforme.mp3