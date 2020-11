Une attaque de loup à Saint-Saturnin-du-Bois, près de Surgères. Hier, un constat de dommage sur des brebis a été fait par l’Office français de la biodiversité. Les premiers résultats confirment la prédation par un grand canidé. Les expertises de l’OFB se poursuivent sur l’ensemble des dépouilles. Des témoignages et des photos permettent de confirmer la présence d’un loup sur les lieux. Il pourrait s’agir de l’un des trois animaux échappés d’un élevage situé à Frontenay-Rohan-Rohan, dans les Deux-Sèvres. D’importants moyens de surveillance et de capture ont été déployés autour de l’élevage. Le loup étant une espèce protégée, tout signalement de sa présence doit être fait auprès de l’OFB au 05 46 74 95 20 pour la Charente-Maritime, et le 05 49 25 02 47 pour les Deux-Sèvres.