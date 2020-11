Les retraités dans la rue aujourd’hui. Une intersyndicale appelle à un mouvement national. En Charente-Maritime, un seul rassemblement est prévu à 10h30 place de Verdun à La Rochelle, en accord avec la préfecture et dans le respect des mesures de sécurité sanitaire. Parmi les revendications : la perte du pouvoir d’achat et la demande d’une prime compensatoire de 100 euros tout de suite. La prise en charge de la perte d’autonomie à 100%, et l’accès à la santé pour tous avec le rétablissement de tous les lits supprimés dans les hôpitaux depuis 20 ans. Autre malaise dénoncé par les syndicats de retraités : le confinement qui pèse sur le dos des seniors. On écoute à ce propos Jacques Dumerc. C’est le secrétaire de l’Union départementale des retraités Force ouvrière de Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/retraites-1.mp3 A la question de savoir s’il est opportun de manifester en plein confinement. Voici la réponse de Jacques Dumerc :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/retraites-2.mp3 Pour pouvoir manifester, les retraités devront se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire sur laquelle ils devront cocher la case « participation à des missions d’intérêt général ».