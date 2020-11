Lancée lors du premier confinement pour mettre en relation producteurs et consommateurs, elle est aujourd’hui réactivée et améliorée. En solidarité avec les restaurateurs de la région actuellement fermés, elle s’ouvre désormais à tous les chefs qui cuisinent et valorisent les produits locaux. A ce jour, 1 700 producteurs et artisans sont référencés sur produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr qui compte 400 000 consommateurs connectés et 35 000 abonnés.