Le match de Top 14 Paris/La Rochelle est décalé. En raison du report de la rencontre entre Lyon et Clermont, le Stade Français ne recevra pas les Maritimes dimanche à 19h comme prévu, mais à 21h05. Plusieurs cas de covid-19 ont été détectés au sein du groupe lyonnais et ont conduit au report du match. L’autre rencontre prévue ce dimanche a donc été décalée de deux heures pour assurer sa retransmission sur Canal+. Une belle vitrine et une case horaire de choix pour les Rochelais désormais leader du championnat.