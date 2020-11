En cette nouvelle période de confinement, le Centre communal d’action sociale propose un nouveau rendez-vous destiné aux seniors connectés. Ça s’appelle les e-cafés blabla ou « cafés papotages ». Des rencontres en ligne qui ont pour but de maintenir le lien avec les usagers confinés et les sortir de l’isolement. C’est Stéphanie Compain, en charge des activités Rochefort seniors au CCAS, qui nous en parle :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/ccas-1.mp3 Quelques personnes se sont inscrites pour un premier rendez-vous qui va avoir lieu prochainement :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/ccas-2.mp3 Ces temps de partage se déroulent en présence d’une animatrice. Inscription et renseignements au 05 46 82 35 02 ou en envoyant un mail à rochefortseniors@ville-rochefort.fr