Scène ouverte avec le groupe “Watt ?” de Rochefort.

WATT ? c’est un groupe de Rock avec un batteur déjanté, un guitariste allumé, et un clavier complètement fêlé ! Les Influences musicales sont Guns N’ Roses, Slash and the Conspirators, Led Zeppelin, Aerosmith, Téléphone, Louis Bertignac, AC/DC, Lenny Kravitz…

https://www.facebook.com/wattrockband/