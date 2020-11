L’appel à la grève aujourd’hui dans l’Education nationale. Alors que la colère monte dans les établissements scolaires, une intersyndicale enseignante se mobilise pour faire entendre le mécontentement des profs. La CGT, FO et Sud éducation déplorent le manque de moyens, comme le souligne Cécile Aumignon, prof de maths et responsable à Sud éducation 17 :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/greve-profs-1.mp3 Cécile Aumignon qui critique également l’action du gouvernement à propos de la gestion de la crise sanitaire :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/greve-profs-2.mp3 De nombreux rassemblements sont prévus aujourd’hui partout en France, dont deux en Charente-Maritime : à 10h30 devant le palais de justice de Saintes, et à 14h place de Verdun à La Rochelle.