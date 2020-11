Les chefs cuisiniers de Saintes se mobilisent face à la crise sanitaire et lancent l’opération « Collectif restos ». Alors que tous les établissements de la ville sont fermés pour cause de confinement, ils ont décidé de se rassembler pour continuer à travailler. Dès jeudi, ils vont proposer des plateaux repas à emporter, avec un menu unique. Anne Chatel, la présidente du Cercle des restaurateurs de Saintonge, à l’origine de cette initiative, nous explique le principe :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/restos-1.mp3 De quoi redonner le moral et le sourire aux restaurateurs aujourd’hui fermés :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/restos-2.mp3 L’action a reçu le soutien de la municipalité qui va communiquer sur cette opération et fournir un lieu de livraison. Ce sera tous les midis à l’espace Mendès-France. Pour commander, il faut contacter le 07 52 79 57 61.