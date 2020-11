L’ouverture hier à La Rochelle d’une nouvelle plateforme de référencement des commerces de proximité. Une plateforme qui se veut locale et solidaire. Véritable vitrine pour les professionnels, cet outil est complété par des moyens d’accompagnement au retrait et à la livraison des commandes. L’inscription en ligne est simple et gratuite pour les commerçants et les consommateurs. Il faut se connecter sur larochelle.iciondrive.fr. Un site qui a été développé par la société châtelaillonnaise Wazbe.