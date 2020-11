En Aunis atlantique, l’enquête publique concernant le futur Plan local d’urbanisme et de l’habitat se poursuit, malgré le confinement. Depuis une semaine, les habitants de la Communauté de communes peuvent s’exprimer, apporter des observations, propositions et contre-propositions sur le projet d’aménagement et de développement pour les dix prochaines années. Ils ont jusqu’au 4 décembre pour se rendre en mairie ou à la CdC qui reste ouverte au public.