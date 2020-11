Les Centres communaux d’action sociale de Charente-Maritime mobilisés pendant cette période confinement. A Marennes-Hiers-Brouage, le Plan d’alerte et d’urgence a été activé et le CCAS intervient auprès des personnes isolées, âgées ou fragiles. « Son rôle est de garder le lien avec elles », rappelle la nouvelle maire de la commune Claude Balloteau. Des bénévoles les appelle une fois par semaine pour s’assurer que leur situation ne se dégrade pas et pour répondre à leurs besoins. Toute personne concernée qui ne serait pas connue du CCAS peut contacter le 05 46 85 75 43. A Rochefort, un accueil téléphonique a été renforcé au 05 46 82 35 00 et la plateforme solidarité seniors pour les plus de 65 ans reste active au 05 46 82 35 25.