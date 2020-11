Gare à l’arnaque en Nouvelle-Aquitaine. Des actions de démarchage en porte-à-porte, pour faire la promotion de dispositifs régionaux sur les habitats de plus de 10 ans, ont lieu en ce moment, et plus particulièrement en Charente-Maritime. La Région dénonce une opération frauduleuse et indique qu’elle n’est nullement à l’origine de ces démarches, et qu’aucun agent ne se déplace au domicile des habitants.