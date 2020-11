Zoom sur une toute jeune entreprise de Charente-Maritime. Box rochelaise surprise propose à la vente des produits confectionnés par des artisans créateurs locaux. Quatre produits surprises dissimulés dans des box et livrés directement à la clientèle. Ses fondatrices Elise Brisou et Morgane Hélo sont à l’origine de cette idée qui semble plaire et qui est née il y a quelques mois. Elise Brisou nous raconte cette aventure :

Une belle façon de soutenir les artisans locaux, surtout en cette période de confinement :

Et bientôt sera créée une box spéciale confinement et bien-être qui va sortir dans très peu de temps. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site box-rochelaise-surprise.fr