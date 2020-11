Fermés ou non pendant le confinement. La municipalité renouvelle l’opération « Vos commerçants se mobilisent » lancée avant l’été et qui vise à recenser et diffuser la liste des magasins ouverts et ceux qui fonctionnent en drive, en livraison ou en Click and collect. Et puis, la campagne d’affichage pour inciter les habitants à consommer local, lancée également avant l’été, restera en place pendant toute la durée du confinement, et sera même renforcée s’il le faut assure la maire Marie Bascle.