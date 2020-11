Alors que le campus est fermé, elle continue de proposer un enseignement et des examens à distance, mais aussi sur place. Tous les cours magistraux et travaux dirigés sont dispensés en ligne, mais certains peuvent avoir lieu sur site, après accord du rectorat. A noter que la plupart des services destinés aux étudiants sont maintenus. Les journées de lundi et mardi ont été banalisées, le temps aux équipes de s’organiser pour assurer la rentrée mercredi dans les meilleures conditions possibles assure la direction.