Comme au printemps dernier, les établissements proposent dans leur grande majorité un système de prêt de livres sur réservation. Une manière de compenser la fermeture des librairies et des rayons livres des grandes surfaces. C’est le cas par exemple sur le site de la médiathèque de Surgères. Les abonnés peuvent retirer leurs prêts sur rendez-vous. Idem dans les médiathèques de la Communauté d’agglomération de Rochefort, de Marennes-Hiers-Brouage et de Saint-Jean-d’Angély. Saint-Jean où un service en drive est assuré. On écoute la directrice Mireille Brossard :

Un service de portage à domicile peut également être assuré auprès des populations isolées.