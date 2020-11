Suite aux attentats de Nice et dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, le département va bénéficier dès aujourd’hui de moyens supplémentaires de l’opération Sentinelle, dits « renforts zonaux », afin d’appuyer les effectifs départementaux déjà fortement mobilisés. Le dispositif est destiné à renforcer les mesures de sécurité et de vigilance dans certains secteurs, comme les lieux de culte, les établissements scolaires, les services publics et les transports.